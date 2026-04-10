Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Saro Liga, figura stimata della comunità di Mondello e punto di riferimento per il nostro territorio.

Saro è stato un uomo capace di guardare avanti, portando innovazione e contribuendo a diffondere uno stile e una visione moderna anche nella nostra città, in particolare nel mondo della moda. La sua curiosità, la sua cultura e il suo spirito da viaggiatore lo hanno reso una persona ricca di esperienze e sempre aperta al confronto.

Appassionato di sport, amante del calcio e grande amico degli animali, lascia un ricordo vivo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari rivolgo il mio più sincero abbraccio e le mie più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore.