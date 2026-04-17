Al via oggi a Mondello un evento fuori dal comune: per tre giorni, il lungomare di viale Regina Elena diventerà il centro di una sfida ambiziosa, quella di realizzare l’arancina più grande e pesante mai fatta al mondo.

L’iniziativa punta a conquistare un primato ufficiale e, allo stesso tempo, a celebrare uno dei simboli più amati della tradizione gastronomica siciliana. Non si tratta solo di cucina: l’evento è pensato come un vero e proprio festival che unisce cultura, spettacolo e identità locale.

Durante le tre giornate, Mondello ospiterà chef, artigiani e protagonisti del mondo food, impegnati nella preparazione della gigantesca arancina e in numerose attività collaterali. Il programma include show cooking, spettacoli dal vivo, esibizioni artistiche e momenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni siciliane.

Non mancheranno iniziative culturali e sociali, con la partecipazione di esperti e figure del territorio, oltre a spazi dedicati anche alla salute e alla prevenzione.

Per accogliere l’evento, il comune di Palermo ha previsto alcune modifiche alla viabilità: in particolare, un tratto di viale Regina Elena sarà chiuso al traffico e alla sosta per tutta la durata della manifestazione.

L’obiettivo è duplice: da un lato entrare nel Guinness dei primati, dall’altro trasformare Palermo in una vetrina internazionale dello street food e della cultura siciliana, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza condivisa all’insegna del gusto e della tradizione.

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