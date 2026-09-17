Torna l’incubo inquinamento nel mare di Mondello. A distanza di due settimane dalla revoca dei precedenti provvedimenti, il Comune di Palermo ha disposto un nuovo divieto temporaneo di balneazione in un tratto della borgata marinara.

La nuova ordinanza e la zona interessata

Il provvedimento, disposto con l’ordinanza sindacale n. 159 del 17 settembre 2026 dal sindaco Roberto Lagalla, riguarda nello specifico il punto 212 Ovest Club Lauria (coordinate lat. 38.1967 – long. 13.3348).

I campionamenti effettuati il 16 settembre dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP di Palermo hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per il parametro degli Enterococchi Intestinali, oltre a un’elevata concentrazione di Escherichia Coli (quest’ultima comunque rientrante nei limiti normativi). L’AMAT, affiancata dalla Polizia Municipale, è stata incaricata di delimitare la zona con la segnaletica di divieto, che rimarrà affissa fino a quando i campionamenti di controllo dell’ASP non attesteranno il rientro dei valori nei limiti di legge.

I precedenti di fine agosto e inizio settembre

La stagione estiva 2026 a Mondello è stata caratterizzata da diversi provvedimenti alternati di divieto e revoca:

27 agosto : con l’ordinanza n. 149 era stato disposto un primo divieto temporaneo nei tratti a 50 metri a Est e a Ovest dell’ingresso dello stabilimento Charleston per lo sforamento degli Enterococchi intestinali.

: con l’ordinanza n. 149 era stato disposto un primo divieto temporaneo nei tratti a 50 metri a Est e a Ovest dell’ingresso dello stabilimento Charleston per lo sforamento degli Enterococchi intestinali. 31 agosto : l’ordinanza n. 151 aveva revocato il divieto nel tratto a Est del Charleston, confermandolo a Ovest ed estendendolo in via cautelativa al punto 48 (antistante via Anadiomede).

: l’ordinanza n. 151 aveva revocato il divieto nel tratto a Est del Charleston, confermandolo a Ovest ed estendendolo in via cautelativa al punto 48 (antistante via Anadiomede). 1° settembre: l’esito favorevole dei nuovi campionamenti dell’ASP aveva portato alla revoca totale delle restrizioni (ordinanza n. 152), consentendo la riapertura della balneazione su tutto il litorale.

In quell’occasione la società Mondello Immobiliare Italo Belga aveva evidenziato la tempestività della risoluzione dello sforamento, ricordando come le verifiche tecniche dell’ASP avessero già confermato il corretto convogliamento dei reflui dello stabilimento nella rete fognaria comunale.

Ferrandelli: “Verifiche a tappeto sulla rete fognaria”

“L’Amministrazione comunale sta continuando a monitorare con la massima attenzione tutti i tratti di costa della città, con particolare riguardo all’area di Mondello, dove nelle ultime settimane si sono registrate alcune criticità relative alla qualità delle acque – dichiara l’assessore all’Igiene e Sanità, Fabrizio Ferrandelli –. Parallelamente, proseguono le attività di verifica messe in campo dall’Amministrazione insieme a tutti gli enti competenti, con l’obiettivo di individuare l’origine dello sversamento e comprendere le cause che stanno determinando il ripetersi di queste anomalie. Stiamo lavorando in maniera coordinata, intensificando le verifiche sul territorio e sulla rete fognaria e approfondendo tutte le possibili cause, senza formulare al momento ipotesi che non siano ancora supportate dagli accertamenti tecnici”.