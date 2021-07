Intervento dei vigili del fuoco

Un uomo è morto a Mondello borgata marinara di Palermo per un malore in mare. In tanti sono intervenuti per cercare di salvarlo. I primi ad intervenuti i vigili del fuoco in servizio al lido dei pompieri. Hanno tentato il massaggio cardiaco, ma senza successo.

L’uomo si sarebbe sentito male in mare. Una volta riportato a riva si è tentato di rianimarlo. Dopo dieci minuti l’uomo è morto. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato la morte del bagnante.

Sono anche intervenuti gli uomini della guardia costiera di Mondello che sta cercando di identificare la vittima.

Nel fine settimana un giovane ha rischiato di annegare a Porticello

Nel fine settimana un giovane ha rischiato di morire annegato a Porticello. Il giovane si trovava in spiaggia nella zona dei locali sul lungomare di Santa Flavia. Stava giocando insieme ad un gruppo di amici quando si è sentito male. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e portato di corsa all’ospedale Civico di Palermo.