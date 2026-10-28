Un settore in costante espansione, che richiede professionalità, regole chiare e una rappresentanza forte. Da oggi, pet store, toelettatori, veterinari, allevatori e tutti i professionisti che orbitano attorno al mondo degli animali da compagnia a Palermo hanno un punto di riferimento unitario. Si è ufficialmente costituita Conf Pet Palermo, l’associazione provinciale nata all’interno di Confcommercio che punta a dare una voce comune a una galassia di imprese e operatori che finora mancavano di un organismo di rappresentanza dedicato.

Il primo vertice dell’associazione

Alla guida dell’associazione è stato eletto presidente Michele Autore, amministratore di Zoo Service. Ad affiancarlo nel ruolo di vicepresidente è stato chiamato Marco Gasparro, mentre il consiglio direttivo si completa con la nomina di Daniela Alloro, Irene Fiore e Andrea Giannola. Una squadra chiamata a traghettare il comparto verso una nuova fase di crescita, aggregazione e organizzazione.1

L’iniziativa si distingue nel panorama nazionale, trattandosi di una delle poche realtà di questo genere esistenti in Italia. La nascita di Conf Pet risponde a un’esigenza tangibile: il mercato degli animali da compagnia non è più solo una nicchia, ma un comparto economico di peso, in continua evoluzione, dove la crescente attenzione per il benessere animale corre di pari passo con la necessità di servizi sempre più specializzati e di una maggiore chiarezza normativa.

Cosa farà Conf Pet

“L’obiettivo di Conf Pet – spiega il presidente Michele Autore – è costruire una rete stabile tra veterinari, allevatori, pet store e toelettatori, superando la frammentazione e favorendo il confronto e la collaborazione”. La missione, dunque, è chiara: diventare un interlocutore autorevole per le istituzioni, portando all’attenzione dei decisori pubblici le istanze delle diverse categorie e promuovendo standard professionali sempre più elevati. “Vogliamo mettere al centro la professionalità delle imprese, la qualità dei servizi e il rispetto del benessere animale”, sottolinea Autore, evidenziando come una rappresentanza unitaria sia la chiave per rendere il settore più competitivo e responsabile, a tutela sia degli operatori che dei cittadini.

Non si tratta solo di rappresentanza istituzionale, ma anche di azioni concrete sul territorio. Una delle prime istanze che Conf Pet intende sottoporre all’attenzione pubblica riguarda la richiesta di spazi attrezzati da dedicare agli animali all’interno della città. L’obiettivo è promuovere una convivenza più armoniosa nei centri urbani, migliorando la qualità della vita sia per gli animali che per le famiglie che se ne prendono cura, affidandosi quotidianamente alla competenza dei professionisti del settore.