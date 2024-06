Mondo Convenienza, azienda italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e al miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, annuncia oggi l’apertura di un nuovo punto vendita a Palermo che offrirà opportunità di lavoro a centodieci nuovi collaboratori e rappresenta un investimento complessivo di circa 35 milioni di euro sul territorio siciliano realizzato con imprese e maestranze locali. Il personale effettivo del negozio, sito in Viale della Regione Sicilia nord-ovest 4740 con oltre 3.500 mq di superficie, sarà complessivamente di 147 collaboratori tra venditori e manager, di cui 117 donne (compresa la responsabile del punto vendita), tutti preparati negli scorsi mesi da Mondo Convenienza grazie a 61.000 ore di corsi di formazione ad hoc.

Una nuova apertura dopo lo store di Catania

L’indotto dei servizi di consegna, montaggio e movimentazione delle merci presso il deposito in Via Ercole a Carini comporterà inoltre un impiego di ulteriori 230 risorse tra dipendenti diretti e di società di servizi consentendo alla società di dare continuità a una strategia di crescita ed espansione in Sicilia, dove è già presente sin dal 2014 a Catania e, più recentemente, anche con dei ministores a Palermo. L’evento di inaugurazione si è tenuto stamani alla presenza del Fondatore di Mondo Convenienza, Giovan Battista Carosi, e di rappresentanti delle istituzioni e delle imprese locali, oltre al management team dell’azienda.

Il punto vendita incorpora al suo interno soluzioni tecnologiche all’avanguardia volte a rendere piacevole e fluida l’esperienza d’acquisto: tutti i venditori saranno dotati di tablet per accompagnare i clienti nelle scelte dei prodotti in showroom e PC ad alta risoluzione per la progettazione di ambienti personalizzata, oltre a rapide casse self service. Inoltre, l’intero immobile è stato ideato nel rispetto dei princìpi dell’architettura sostenibile, e rivolge particolare attenzione all’ambiente, prevedendo stazioni di ricarica elettrica e un impianto fotovoltaico da 125 kWp per produrre energia pulita ed abbattere i consumi e gli sprechi.

Tamajo: “La Sicilia va avanti nell’interesse dei cittadini e delle imprese”

L’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, esprime grande soddisfazione per l’apertura del nuovo store, un evento che segna un importante passo avanti per l’economia locale e regionale. “Questa inaugurazione rappresenta non solo un’opportunità di crescita per il settore commerciale, ma anche un segnale positivo per l’intera comunità siciliana. L’arrivo di Mondo Convenienza a Palermo è una conferma del potenziale attrattivo della nostra regione per le grandi realtà imprenditoriali”, ha dichiarato l’assessore Tamajo.

L’assessore ha inoltre sottolineato l’impatto positivo che questa nuova apertura avrà sull’occupazione locale. “La creazione di nuovi posti di lavoro è fondamentale per il benessere dei nostri cittadini. Mondo Convenienza porterà con sé numerose opportunità lavorative, contribuendo a ridurre la disoccupazione e a migliorare la qualità della vita dei palermitani”. L’Assessore Tamajo ha concluso ricordando l’importanza di continuare a sostenere le imprese e a promuovere lo sviluppo economico della Sicilia. “Come assessorato, siamo impegnati a favorire un ambiente che stimoli l’imprenditorialità e attragga nuovi investimenti. La Sicilia ha tutte le carte in regola per diventare un polo di eccellenza e innovazione”.