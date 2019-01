tantissimi gli sconti dei quali usufruire

Nella cassetta della posta è possibile trovare in questi giorni il nuovo catalogo Mondo Convenienza con tantissime promozioni ed offerte di cui approfittare tramite l’acquisto on line.

Nell’ultima pagina del catalogo, c’è inoltre un codice promozionale tramite il quale gli acquirenti potranno aggiudicarsi una vasta gamma di prodotti in supersconto 20%+10%.

Si potrà scegliere di ritirare i prodotti nel nuovo magazzino di Palermo oppure riceverli in comoda consegna a domicilio, con trasporto e montaggio in promozione all’8%.

Per conoscere prezzi e promozioni basta entrare nel sito di Mondo Convenienza che è diventato ancora più forte in Sicilia.

Il primo obiettivo dell’azienda è infatti quello di essere più vicini ai siciliani ed essere pronti a soddisfare le esigenze degli acquirenti.

Il nuovo grande magazzino con cui gestire la logistica, aperto nel Palermitano, permetterà a Mondo Convenienza di arrivare ancora più in fretta in ogni angolo dell’Isola, accelerando le consegne a domicilio. Ma potrà diventare un punto di riferimento anche per i clienti, approfittando al meglio dei tanti sconti online pensati proprio per loro.

Insomma, Mondo Convenienza raddoppia. Oltre al grande store di Catania, il nuovo magazzino sarà una meta da inserire al più presto nel proprio navigatore. Personale attento e caloroso saprà accogliere gli acquirenti come a casa loro.