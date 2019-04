21 candidati in consiglio comunale

A pochi giorni dalla scadenza, il Movimento Cinque Stelle ufficializza la lista dei suoi candidati al consiglio comunale. Saranno 21, di cui un terzo donne. Per tutti, come previsto dal regolamento del movimento, è stato chiesto il casellario giudiziale e i carichi pendenti.

“La nostra è una lista certificata”, spiega il candidato sindaco dei pentastellati, Fabio Costantini, consigliere uscente ed inserito a sua volta in lista. “Dopo 5 anni di esperienza maturata in consiglio comunale – dichiara Costantini – il M5S correrà nuovamente per governare la città con la professionalità e presenza riconosciuta e che ci ha contraddistinto sul territorio”.

I candidati sono:

1. Costantini Fabio;

2. Abbate Domenico;

3. Berti Gianni;

4. Cappello Filippo;

5. Cimino Elvira;

6. Ganci Sergio;

7. Giaccone Rosalia;

8. La Cerva Roberto;

9. Lipari Rosa;

10. Maira Francesco;

11. Mancuso Riccardo Vincenzo;

12. Parello Filippo;

13. Pillitteri Monica;

14.Proietti Eleonora;

15. Romano Pietro;

16. Ruisi Agostino;

17. Spinnato Pietro;

18. Terzo Emanuela;

19. Zantedeschi Sonia;

20. Zuccarello Francesco;

21. Zuccarello Silvestre.

