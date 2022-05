I commercianti di Montelepre sfidano la crisi e organizzano un evento pieno di musica, buon cibo e animazione per offrire ai cittadini e ai visitatori un’interessante alternativa su come e dove trascorrere il prossimo 2 giugno, festa della Repubblica.

Si sono autotassati per pianificare un vero e proprio programma di intrattenimento che rivitalizzerà il centro storico del paese a partire dalle ore 15,00. L’evento si svolgerà tra piazza Ventimiglia, via della Torre, piazza Principe di Piemonte e Piazza Regina Elena dove tra l’altro sarà possibile degustare prodotti tipici locali, mentre un gruppo musicale folk eseguirà ’ canti popolari per le strade del paese. Non mancheranno gli artisti di strada e diversi animatori che intratterranno i più piccoli con giochi ed iniziative creative. Presenti anche degli stand con l’esposizione di lavori artigianali.

Per i visitatori anche l’opportunità di fare un tuffo nel passato, grazie al debutto dell’associazione culturale dei Ventimiglia che in costumi d’epoca medievale proporrà una rievocazione storica, con danze e performance varie all’interno dell’omonima imponente torre quattrocentesca che domina il paese.

L’idea degli esercenti, ancora provati dalla crisi derivata dalla pandemia, è quella di contribuire alla rivitalizzazione del centro storico di Montelepre, città della musica e di diffondere le sue grandi potenzialità turistico-attrattive, a cominciare dai sapori della buona tavola. L’evento è promosso dalle attività commerciali di Montelepre con il patrocinio del comune e la collaborazione di Proloco e Associazione Culturale Ventimiglia.