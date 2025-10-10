E’ stata la prima a denunciare lo scandalo dei referti in ritardo nel reparto di Anatomia patologica dell’Asp di Trapani. È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia. Il referto le fu consegnato otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati dieci medici.

L’esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 dopo che la donna subì un’isterectomia. L’esito arrivò nell’agosto 2024, ma il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse.

I pm, coordinati dal procuratore Fernando Asaro, acquisirono le cartelle cliniche all’ospedale di Mazara in cui, a dicembre del 2023, la donna era stata operata. Scopo dell’indagine accertare l’eventuale nesso di causalità tra il ritardo e l’aggravamento della malattia. “Non voglio giustizia ma voglio praticare la giustizia per il futuro”, aveva detto l’insegnante in un’intervista a Repubblica.