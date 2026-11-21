La tragica notizia della morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato senza vita nella sua casa di campagna in Toscana dopo essersi tolto la vita con un colpo di pistola, scuote profondamente anche la Sicilia. Il nome dell’alto funzionario dello Stato, infatti, era tornato prepotentemente al centro delle cronache giudiziarie dell’Isola negli ultimi giorni a causa dell’indagine della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio legato alla strage di via D’Amelio e alla scomparsa dell’agenda rossa.

Una vicenda che, a poche ore dal ritrovamento del corpo, genera reazioni diametralmente opposte, a partire proprio dalla famiglia del magistrato ucciso il 19 luglio 1992.

Il contrasto in casa Borsellino: il dubbio di Manfredi e l’accusa di Salvatore

A colpire maggiormente è la netta differenza di tono e di lettura tra il figlio e il fratello del giudice Paolo Borsellino.

Da un lato c’è Manfredi Borsellino, dirigente di Polizia, che sceglie la via della sobrietà ma lascia trasparire tutta l’amarezza per un percorso giudiziario che rischia di restare incompiuto. “Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità”, è stato il laconico commento affidato alle agenzie, parole che pesano come un macigno sulle speranze di fare piena luce sui misteri legati all’agenda rossa.

Dall’altro lato si registra la durissima presa di posizione dello zio, Salvatore Borsellino, fondatore del movimento delle Agende Rosse, che punta invece il dito direttamente contro i magistrati nisseni. “Secondo me la Procura di Caltanissetta è responsabile di istigazione al suicidio sulla morte di Gianni De Gennaro. Sempre che si tratti di suicidio”, ha dichiarato, contestando la competenza e l’operato degli inquirenti che avevano acceso i riflettori sull’ex capo della Polizia.

Schifani: “Riflessione seria su giustizia e informazione”

Sulla scia delle polemiche legate all’inchiesta e al clamore mediatico degli ultimi giorni interviene anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che richiama al garantismo e al rispetto della dignità umana.

“La morte di Gianni De Gennaro mi addolora profondamente. Ho conosciuto e sempre apprezzato un uomo di Stato che ha ricoperto responsabilità di primo piano al servizio delle istituzioni” afferma il governatore siciliano. “Le accuse gravissime che lo hanno investito, tutte da verificare nelle sedi competenti, e il clamore che ne è seguito impongono una riflessione seria e a tutto campo sul rapporto tra attività inquirente e informazione pubblica. Il rispetto del lavoro della magistratura deve accompagnarsi sempre alla tutela della presunzione di innocenza e della dignità delle persone. Alla sua famiglia esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza”.

Il legame con l’Isola e il nodo Ponte sullo Stretto: il dolore di Ciucci

La scomparsa di De Gennaro tocca da vicino anche il dossier delle grandi infrastrutture siciliane. L’ex prefetto, infatti, ricopriva un ruolo chiave anche nella partita per il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria (era presidente di Eurolink, il consorzio aggiudicatario dei lavori).

A ricordarlo è l’amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci: “Sono scioccato per la morte improvvisa di Gianni De Gennaro, un gesto che fa riflettere sull’amarezza e sulla delusione che deve aver provato nei suoi ultimi giorni. La sua scomparsa è una grave perdita per il nostro Paese e per il progetto del ponte sullo Stretto di Messina”.

Mentre la Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per chiarire gli ultimi contorni della tragedia, il dibattito politico e giudiziario intorno all’eredità di De Gennaro e ai segreti delle stragi del ’92 resta più aperto e incandescente che mai.