Politica siciliana di nuovo in lutto. E’ morto all’età di 95 anni l’ex Presidente della regione Mario D’Acquisto l’ultimo ex dirigente della Democrazia Cristiana degli anni ’90 e ’90 ancora in vita.
Laureato in giurisprudenza, cresciuto nella fila dello Scudocrociato, Mario D’Acquisto su presidente della Regione siciliana in anni difficile dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella.
La carriera politica
La carriera politica inizia in giovane età. Già nel 1969 D’Acquisto venne eletto sindaco del Comune di Mezzojuso in provincia di Palermo. Rimase primo cittadino della città natia della madre fino al 1974.
Segretario provinciale della Democrazia cristiana di Palermo, eletto deputato all’Assemblea regionale siciliana per cinque legislature, dal 1963 al 1983. Ricopre l’incarico di assessore in vari governi fino alla carica di assessore regionale al Bilancio che lascerà solo quando diventa presidente della Regione Siciliana il primo maggio 1980.
Di fatto la sua elezione a Presidente della Regione avviene dopo l’omicidio del Presidente Piersanti Mattarella, il 6 gennaio 1980. Tocca a lui prenderne il posto appena 4 mesi dopo per restare Presidente della Regione negli anni difficili dal 1980 al 1982.
Vice Presidente della Camera
Nel 1983 viene eletto nella lista Dc alla Camera, dove resta per altre due legislature. Nel 1990 è vicepresidente di Montecitorio. Durante il secondo governo Berlusconi viene nominato presidente di Italia Lavoro Sicilia.
Con la sparizione della Dc anche lui uscì quasi del tutto dalla scena politica italiana come la maggior parte degli esponenti di quel partito.
Foto tratta dall’albo dei Presidenti della Regione siciliana
