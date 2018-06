È morto a 90 anni Guglielmo Serio, ex presidente del Tar ed ex commissario straordinario del Comune di Palermo tra il 2000 e il 2001, quando Leoluca Orlando si dimise per candidarsi alla presidenza della Regione siciliana. Serio, che è stato anche presidente di sezione al Consiglio di Stato, avvocato e docente universitario; nel marzo 2012 fu nominato dal governo regionale di Raffaele Lombardo commissario del Comune di Salemi, dopo le dimissioni dell’allora sindaco Vittorio Sgarbi.

“Porgo alla famiglia di Guglielmo Serio le condoglianze mie personali e di tutta l’amministrazione comunale” è stata la lapidaria frase del sindaco Orlando che con Serio non ha mai avuto sintonia

I funerali saranno celebrati domani nella chiesa di Sant’Espedito, in via Nicolò Garzilli, a Palermo.