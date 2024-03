In Sicilia chi fuma la pipa o un buon sigaro o cercava un oggetto particolare da regalare non poteva passare dalla sua tabaccheria. Un luogo di culto per gli amanti del buon fumo. Trovava dietro al banco del negozio in via Dante a Palermo un vero signore. Un uomo che amava il suo lavoro e con gentilezza, cortesia, esperienza sapeva consigliarti.

La tabaccheria di Carlo Riggio è un luogo dove il tempo si fermava, Mentre si cercava una nuova pipa, o del tabacco o dei sigari si discuteva amabilmente con il suo proprietario.

E’ morto a 63 anni Carlo Riggio. E’ il titolare di una delle tabaccheria più antiche di Palermo in via Dante aperta nel 1870.

La tabaccheria nel 2005 era stata premiata dalla Camera di Commercio di Palermo con la targa d’oro per i 135 anni di attività. L’anno successivamente era stata premiata come tabaccheria dell’anno specializzata in sigari Habanos in Italia.

Oggi purtroppo la notizia della morte di Carlo Riggio ha sconvolto tanti che avevano apprezzato in lui prima di tutto la sua grande umanità.

E sono tanti i messaggi che sono apparsi questa mattina sui social. Non parole di circostanza come a volte capita di leggere, ma pensieri che sottolineano la grande umanità e signorilità d’animo dell’uomo. Doti sempre più rare al giorno d’oggi.

Ciao “ maestro “, Averti conosciuto è’ stato un bene prezioso. Alla famiglia le mie sentite condoglianze .

Esprimo le mie più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Carlo grande uomo, padre e marito, un abbraccio a Giovanna ed i ragazzi…che riposi in pace e che vegli sulla sua famiglia!

Ciao Carlo, il rapporto trentennale che avevamo, nato per lavoro e amicizia, mi lega a te come se ci fossimo conosciuti da sempre. La tua grande umanità, gentilezza educazione nella vita e professionalità nel lavoro ha sempre fatto la differenza. Sembra stupido dirlo ma mi mancherai. Un abbraccio a tutta la famiglia.

Vorrei ricordare il Signor Carlo Riggio con una semplice parola grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà. Un abbraccio alla carissima Signora Giovanna ai suoi figli ed a tutti coloro che gli hanno voluto bene. R.i.p.

Una delle persone più “per bene” che abbia mai conosciuto. Onestà, correttezza e signorilità erano insiti in lui e tante manifestazioni di amicizia ho avuto dimostrate nei miei confronti. Sarà una grande mancanza e si sentirà sempre. Un grandissimo abbraccio a Giovanna, Giulio, Anna, Andrea e Riccardo

Un uomo per bene, un gran lavoratore, un gran padre di famiglia, un gran marito. È grande anche il dolore che si prova ma mai quanto quello della tua famiglia che ha ancora bisogno di te, vegliali tutti e proteggili come hai sempre ben fatto. Un abbraccio forte a te cara Giovanna e ai vostri splendidi figli.

E’ stato bello essere amica di un “signore”, mancherai

Non dimenticherò mai i momenti che abbiamo condiviso insieme. Grazie di tutto. Mi considero davvero fortunata e onorata di avere incontrato e lavorato con una persona che sapeva coniugare semplicità e garbo. R.i.p. carissimo Sign Carlo Riggio

Che Peccato Carlo! Stasera ho un fumato un puro per “vedere com’è fatto il domani…”

Vi voglio immaginare a fumare un sigaro insieme mentre lavorate al sito web…. buon viaggio Carlo Riggio dai un bacio da parte mia a chi sai tu.

Ogni attimo è una continua lotta tra luce e tenebra! Anche stasera che il Signore ti ha voluto con sé: l’amarezza del non saperti più con noi e la gioia di averti avuto per 34 anni amico, fratello e familiare in toto!! Ho tanto pregato, ma il Signore certamente non ha deluso nessuno perché senza colpe e senza peccato, come sei stato tanto generoso in vita terrena, sarai prodigo a continuare a sostenere la tua famiglia e noi ora che vivi nella Grazia e ad intercedere nella vita che non perdi ma dirami dove hai seminato Amore e raccolto carità. Ti ho voluto bene e te ne voglio ancora tanto. Ora prega per noi.