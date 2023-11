L'incidente fatale si è verificato lo scorso 3 novembre

Non ce l’ha fatta l’anziano di 89 anni che lo scorso 3 novembre era stato travolto da un furgone a Bagheria, alle porte di Palermo. Matteo Sanfilippo, investito in via Mattarella, è deceduto all’0spedale Civico del capoluogo siciliano. Abitava nella vicina Porticello e quel giorno era uscito di casa per recarsi in un negozio di elettronica.

Ad accompagnarlo in auto era stato un suo amico, poco prima di mezzogiorno. Dopo una breve sosta e gli acquisti, era uscito dal locale e stava attraversando sulle strisce quando è avvenuto il terribile impatto. Lo scontro ha provocato una caduta violentissima, Sanfilippo ha battuto la testa e riportato ferite gravissime.

La situazione era già grave quando i sanitari del 118 sono arrivati in via Mattarella. L’89enne era stato trasportato in ospedale con codice rosso ed era poi stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Dopo undici giorni di agonia le sue condizioni sono precipitate. Le indagini sull’incidente sono condotte dalla polizia municipale.

Un uomo trovato morto in strada a Marsala per un incidente stradale

Pochissimi giorni fa, tragedia a Marsala, in provincia di Trapani, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita in strada, nei pressi del litorale Florio. Sul caso indaga adesso la Polizia municipale che è stata allertata da un passante che ha fatto la terribile scoperta. L’uomo sarebbe morto a causa di un incidente stradale.

Un vero e proprio mistero, poi risolto, il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo dell’apparente età di 50 anni. Il colpo si trovava diverso a terra vicino alla pescheria Parrinello. Accanto a lui c’erano un casco e uno scooter.I soccorritori del 118 sono giunti sul posto dopo una segnalazione da parte di un passante che ha anche allertato le forze dell’ordine. I sanitari una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Sul caso indaga la polizia dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri. L’uomo sarebbe deceduto in seguito ad un incidente autonomo o provocato da un altro veicolo che poi sarebbe scappato. Il casco potrebbe essere caduto perché non indossato o non agganciato. Nelle immediate fasi delle indagini si era pensato ad altre ipotesi circa la morte del cinquantenne. Non era stato escluso che l’uomo possa essere morto a causa di un malore improvviso. L’uomo dopo essersi sentito male si sarebbe tolto il casco e sarebbe caduto a terra, poi sarebbe morto. Questa la ricostruzione poi però smentita dalle indagini.