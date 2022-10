Oggi i funerali

Un uomo saluta moglie e figli e scompare nel nulla per poi essere ritrovato senza vita nelle campagne vicine. La tragedia è avvenuta a San Giuseppe Jato (Pa) dove oggi si sono svolti i funerali per dare l’ultimo saluto all’uomo.

L’uomo era scomparso il 23 ottobre

Di lui, un 39enne di origini rumene, si erano perse le tracce nella giornata di domenica 23 ottobre. L’uomo, secondo quanto aveva raccontato la moglie, sarebbe uscito da casa per poi non fare rientro a casa. La consorte ha anche presentato una denuncia ai carabinieri. Nel primo pomeriggio di domenica, dopo aver salutato la moglie e i 2 figlioletti si è allontanato in auto dicendo che sarebbe tornato al più presto. Purtroppo non è stato così.

Trovato nelle campagne senza vita

Le ricerche sono terminate nel peggiore dei modi dopo qualche ora. L’uomo, 39 anni, è stato trovato senza vita nelle campagne tra Grisì e San Giuseppe Jato. Si tratterebbe di un caso di suicidio. Sono stati momenti di forte angoscia per i familiari dell’uomo, residente nel paese in provincia di Palermo. La speranza si è spenta quando un uomo ha avvisato i carabinieri. Sono stati poi i militari, dopo aver appurato che si trattava dell’uomo scomparso tre giorni prima, ad avvisare la famiglia del suicidio del loro congiunto. Il corpo dell’uomo è stato trovato in contrada Disisa, nelle vicinanze dell’invaso Poma.

L’ultimo saluto questa mattina

Da tutti in paese l’uomo era chiamato Giorgio. “Conosco Giorgio da qualche anno, una persona stimata, rispettata, e benvoluta da tutti – scrive Luciano Crociata nel gruppo Jato e dintorni -. Ci stringiamo in sincero cordoglio alla moglie Giovanna, e ai figli Davide e Marco, per la grave perdita subita. Che possa Dio accoglierlo tra le sue braccia”. Oggi nel centro in provincia di Palermo, scosso per quanto accaduto alla famiglia, si sono svolti i funerali.