Salvato all'ultimo istante

Paura al policlinico Giaccone di Palermo dove un paziente ha tentato di buttarsi dal terrazzo dell’ospedale portando con sé un medico specializzando. La prontezza di riflessi di un medico di guardia riesce a evitare la tragedia. Quello che poteva trasformarsi in un dramma è avvenuto sabato scorso nel padiglione delle Chirurgie.

L’uomo aveva già tentato il suicidio

Come riporta Repubblica Palermo, è stato il chirurgo plastico Bartolo Corradino a compiere l’impresa, salvando paziente e medico e a uscirne un po’ malconcio con un tendine rotto. Il paziente, un 42enne, non è nuovo a questi scatti suicidi. In passato, infatti, aveva già tentato di togliersi la vita e per questo era stato ricoverato con una ferita al polso. Dopo essere stato operato d’urgenza sabato mattina, è stato trasferito in una delle stanze di degenza del reparto di Chirurgia plastica.

La telefonata e l’uomo sale sul terrazzo rincorso dai medici

Dopo il risveglio, ha telefonato alla moglie che gli avrebbe comunicato l’intenzione di lasciarlo. Così è fuggito via con la flebo ancora al braccio. Il vicino di stanza ha dato l’allarme e subito si è scatenato il panico in corsia. Il medico specializzando ha tentato di fermarlo e lo ha rincorso per le scale d’emergenza. Li ha seguiti anche Corradino. Il facinoroso ha raggiunto il terrazzo e si è avvicinato al parapetto. Così lo specializzando ha tentato di afferrarlo per le braccia me questi è stato trascinato dal paziente. Provvidenziale è stato infine l’intervento del medico Corradino che ha acchiappato all’ultimo istante i due, evitando il peggio.

La polizia ha infine riportato la calma

Sul posto sono giunti i poliziotti che lo hanno scortato nel reparto di Psichiatria, dove è attualmente

ricoverato. Il medico, come detto, ha riportato una frattura del tendine della spalla e dovrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico.