Un intervento provvidenziale

Massimo Tarantino, palermitano, ex stella del calcio italiano che ha anche vestito i colori della Nazionale italiana, è l’eroe che ha bloccato l’aggressore che ieri ha seminato il panico in un centro commerciale ad Assago, nel milanese.

Lui dice di non essere un eroe

Tarantino, originario di Palermo, che ha giocato in diverse squadre in serie A, dice di non avere fatto nulla di eclatante. Intanto però sui social tutti riconoscono il coraggio e la forza che ha avuto nel fermare l’uomo che ha accoltellato un cassiere, uccidendolo.

I fatti avvenuti nel centro commerciale milanese

La cronaca risale alla giornata di ieri, 27 ottobre. Un uomo, probabilmente affetto da disagio psichico, è entrato in un supermercato del centro commerciale di Assago, paese alle porte di Milano. Secondo quanto ricostruito, ha preso dagli scaffali un coltello da cucina e ha iniziato a minacciare alcuni clienti. Sarebbero almeno 5 le persone rimaste ferite dai fendenti inferti dall’uomo, compreso il giocatore del Monza Pablo Marì. Nel corso dei momenti, concitatissimi, ha anche ferito a morte un cassiere; Luis Fernando Ruggieri, il nome della vittima.

Scatto fulmineo e blocca l’aggressore

Massimo Tarantino, come detto palermitano, ex giocatore di Napoli, Inter e Bologna, è riuscito a disarmare l’uomo. L’ex calciatore ha raccontato di essersi accorto che qualcosa non andava perché l’aggressore urlava fra gli scaffali e di essere andato così a vedere cosa stesse succedendo. A quel punto avrebbe deciso d’intervenire, lo ha bloccato e lo ha disarmato con grande freddezza.”Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe”, ha detto. Il suo intervento però è stato determinante visto che l’assalitore avrebbe potuto continuare a ferire o uccidere altri malcapitati clienti.

Chi è Massimo tarantino

Tarantino già giocatore del Napoli dal 1989 al 1986, poi all’Inter per un solo anno e infine al Bologna dal 1997 e per i successivi cinque anni. L’ultima esperienza in Serie A l’ha però vissuta nel Como nel 2002, prima di tornare a militare in squadre di serie B: con la Trietina e con il Pavia. Dal 2007 diventa dirigente sportivo e attualmente presta servizio alla Spal.