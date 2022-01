L'aggressore già noto alle forze dell'ordine

Ancora una aggressione ad un medico in un Pronto soccorso in Sicilia, stavolta a Castelvetrano in provincia di Trapani.

Rintracciato e denunciato l’aggressore

È stato denunciato per danneggiamento e interruzione di servizio di pubblica utilità il giovane I. G. – queste le sue iniziali – 29 anni, di Castelvetrano che ieri sera è andato in escandescenza e ha messo a soqquadro la stanza del pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri (intervenuti su richiesta del personale sanitario) direttamente in pronto soccorso e tradotto in caserma già ieri sera.

Una vile aggressione

Commenta il presidente del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana Giuseppe Cardinale: ‘Una vile aggressione, l’ennesima, da parte di un uomo contro uomini e donne che sono lì col solo scopo di aiutare e salvare ogni giorno vite umane con grande professionalità, umanità e spirito di sacrificio’. I volontari della Cri per alcuni mesi hanno collaborato nell’accoglienza dei pazienti in pronto soccorso: ‘Un gesto così vile non fermerà mai la scelta di vita di questi uomini ma i danni arrecati alla struttura ed agli strumenti in dotazione per la corretta cura di tutti certamente causeranno delle criticità a danno dell’intera collettività”, promette Cardinale.

L’aggressione nel pomeriggio di ieri

L’aggressione ed il danneggiamento del pronto soccorso è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 gennaio. Un uomo del posto, adesso identificato, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II in stato di alterazione psichica, con una ferita sanguinante, e ha distrutto tutto quello che gli è capitato davanti, computer compresi.

Lievi ferite anche per il medico

In base alle notizie raccolte in serata anche il medico aggredito, iniziali A.T., ha riportato ferite considerate, però, non gravi. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Castelvetrano che hanno identificato e denunciato l’aggressore.