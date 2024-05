La triste notizia

Non ce l’ha fatta Don Charles Onyenemerem, il parroco colpito da un’emorragia celebrale lo scorso 22 maggio. A dare al triste notizia la comunità parrocchiale Santa Margherita V.M. al Marabitti di cui il presbitero faceva parte. E’ sconvolta l’intera confraternita a causa della triste notizia che saluta il sacerdote di appena 54 anni con queste parole: “Grazie per il tuo tempo, per i tuoi rimproveri, per la sua allegria, la tua voglia di fare, i tuoi insegnamenti, grazie perché non ci ha mai chiuso la porta in faccia”.

Amici e fedeli si riuniscono in preghiera per il buon parroco. Quanti vorranno rendergli suffragio, potranno recarsi presso la camera mortuaria dell’ospedale Villa Sofia oggi fino alle ore 19.30. Domani, 25 maggio, la salma verrà trasferita in parrocchia. Ulteriori indicazioni per le esequie verranno fornite nei prossimi giorni.

La malattia di Padre Charles

La comunità di Santa Margherita al Marabitti, Palermo, piange la perdita del loro amato parroco, don Charles Onyenemerem, che è salito in cielo all’età di 54 anni. Don Charles, era stato colpito da un grave emorragia cerebrale martedì scorso e, nonostante i migliori sforzi del personale medico, non è riuscito a riprendersi.

Don Charles era un uomo di origini nigeriane e aveva dedicato la sua vita al servizio di Dio e della comunità. E’ stato ordinato presbitero dal cardinale Paolo Romeo il 14 marzo 2015 e ha prestato servizio come parroco presso la parrocchia Santa Margherita per diversi anni. Era molto amato e rispettato dai suoi parrocchiani, che lo ricorderanno per la sua dedizione e il suo amore per Dio e per gli altri.

Oltre al suo servizio nella chiesa, Don Charles aveva anche una sorella suora, che condivideva la sua stessa passione per la fede e il servizio. La sua famiglia e i suoi amici sono devastati dalla sua improvvisa perdita e si uniscono alla comunità di Santa Margherita nel lutto.

Martedì scorso aveva partecipato alla giornata mariana del clero presso il santuario diocesano di Altavilla Milicia. Era un momento di preghiera e riflessione per lui e i suoi colleghi preti, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stata l’ultima volta che lo avrebbero visto in vita.

“Don Charles ha arricchito la nostra chiesa locale con la sua vita impregnata di cultura africana e soprattutto il nostro presbiterio – dichiara l’arcivescovo Corrado Lorefice – che lo ha visto fraterno e gioioso nella bellezza di relazioni ricche di umanità e di freschezza evangelica. Ci uniamo al dolore della sua famiglia, della mamma, delle sorelle e dei fratelli ed anche a quello della Comunità Parrocchiale di Santa Margherita V.M. in Palermo che lo ha avuto pastore amabile, sorridente e solerte, innamorato di Cristo e della Chiesa”.

Il cordoglio sui social

In pochi minuti il post-notizia della scomparsa del presbitero ha raggiunto centinaia di utenti e fedeli che si sono uniti al cordoglio. “CARO PADRE Charles Onyenemerem , INCONFONDIBILE IL TUO SORRISO E IL TUO PALERMITANO… GRAZIE DI CUORE PER LA TUA AMICIZIA E RIPOSA IN PACE!” – ha scritto Francesco Di Pasquale -.