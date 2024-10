È morto, dieci giorni dopo l’incidente sul lavoro verificatosi in via Butera a Gela (Caltanissetta), il cinquantenne Antonello Bongiovanni di Casteltermini (Agrigento), titolare assieme al fratello di un’impresa edile, che stava manovrando delle tubature idriche per la condotta di San Leo.

La morte di Antonello Bongiovanni

L’uomo, molto conosciuto e stimato a Casteltermini, era stato subito trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato sottoposto ad un’intervento chirurgico e dove era rimasto, in gravi condizioni, ricoverato. Bongiovanni lascia la moglie e i figli. Il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, ha già deciso: il giorno dei funerali del cinquantenne sarà lutto cittadino.

Il lutto del sindaco e del comune

Sui social si legge: “Il sindaco, l’amministrazione comunale, il presidente e il Consiglio comunale tutto, profondamente affranti, si uniscono all’immenso dolore che ha colpito le famiglie Bongiovanni-Mangiapane per la prematura e tragica scomparsa del caro congiunto Antonello Bongiovanni, validissimo imprenditore, amorevole marito e padre, grande e infaticabile lavoratore. In questi ultimi giorni abbiamo sperato e pregato tutti per lui dopo l’infortunio accorsogli durante lo svolgimento della sua attività lavorativa. Il drammatico e doloroso evento ha suscitato sgomento e profonda commozione in tutta la comunità di Castelteltermini, che si stringe in un forte abbraccio alle famiglie segnate da una così grave perdita. Ritenuto di interpretare il comune sentimento della cittadinanza, il sindaco proclama il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, riservandosi di comunicare data e ora in cui saranno celebrate. Alle famiglie Bongiovanni-Mangiapane si porgono le più sincere e sentite condoglianze”.

La paura a San Giuseppe Jato

Attimi di paura a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, dove un uomo di 71 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. V. R., questo il nome dell’anziano, è caduto da un soppalco alto circa due metri mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in una palazzina di proprietà di un nipote, situata in piazza Corpus Domini.

Like this: Like Loading...