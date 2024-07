E’ morto Toni Criscuolo, 76 anni, ex assessore al Comune di Palermo. Gli amici lo ricordano come un uomo leale che ha portato avanti una linea politica con coerenza. Originario di Napoli, grandi occhi azzurri e baffi d’argento. Antonino Criscuolo è nei ricordi degli amici della politica e non solo, con cui ha condiviso oltre quarant’anni di lavoro al servizio della pubblica amministrazione.

La carriera

La sua carriera politica, prima nella Democrazia Cristiana e poi nell’Udc, iniziò negli anni Settanta come consigliere della Provincia di Palermo. Negli anni Novanta, in tre diverse giunte comunali, ricoprì il ruolo di assessore ai servizi a rete e manutenzione, alle attività produttive, ai cantieri scuola e cantieri municipali, e alle attività sociali.

La sua umanità

Grazie alla sua grande umanità e al suo impegno nel sociale, nel 1993 il Comune di Palermo diventò tutore di un bambino di 5 anni. Per la prima volta in Sicilia, il tribunale dei minorenni stabilì che in attesa di affido, un amministratore pubblico fosse tutore di un bambino e diede così a Criscuolo la tutela provvisoria del piccolo Mimmo. Negli stessi anni fu tra coloro che realizzarono la “nuova Bellolampo”, l’area attrezzata per raccogliere i rifiuti al posto della vecchia discarica incontrollata e si fece promotore di una politica volta a occuparsi non solo delle emergenze, ma principalmente dell’ordinario.

Ufficiale della Marina

Ufficiale della Marina Militare, laureato in pedagogia, fu docente presso il centro per la giustizia minorile e la casa circondariale Ucciardone. Insegnava con passione, vedendo ogni detenuto come una persona con una storia unica. Empatico e comprensivo, trasformava le loro sofferenze in risorse per la crescita personale, instillando speranza e dignità.

Negli ultimi anni di carriera ricoprì il ruolo di dirigente regionale e fu nominato commissario straordinario del Comune di Giardinello. Toni si è spento lunedì all’età di 76 anni. Aveva due figli ed era nonno di due nipoti a cui aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita. “Il grande amore che provava per la famiglia, la politica e Napoli è rimasto con lui fino all’ultimo battito”, dicono gli amici. Le esequie saranno celebrate mercoledì 24 luglio alle 10 presso la chiesa Sant’Espedito, via Nicolò Garzilli, 28 L.