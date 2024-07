Cambio nella giunta comunale a Catania. Il sindaco Enrico Trantino ha nominato come nuovo assessore Massimo Pesce, noto professionista ed esponente di Forza Italia, in sostituzione di Salvo Tomarchio che lascia l’incarico per assumere quello di deputato all’ARS per effetto delle dimissioni di Marco Falcone che va a Bruxells.

Profilo e giuramento del nuovo assessore

Pesce, 59 anni, di professione bancario, ha giurato davanti al primo cittadino e al segretario generale Rossana Manno. In passato ha già ricoperto il ruolo di assessore sia in Comune che in Provincia, portando avanti con impegno il suo mandato politico. Al neo assessore vanno le deleghe ad Ambiente, Ecologia, Parchi e Verde Pubblico, le stesse che erano di Tomarchio.

Dichiarazioni di Marco Falcone

“Formulo a nome di tutta la famiglia di Forza Italia i migliori auguri di buon lavoro all’amico Massimo Pesce – dice l’eurodeputato Marco Falcone, segretario di Forza Italia -, nuovo assessore del Comune di Catania. Diamo seguito oggi a un turn over naturale fra l’uscente assessore Salvo Tomarchio, destinato all’Ars, e il nostro segretario cittadino azzurro. Ringrazio il sindaco Enrico Trantino per la scelta compiuta. Siamo felici di contribuire al buon lavoro di un’Amministrazione in cui abbiamo creduto fin dal proprio giorno, convinto che il buongoverno del centrodestra, con il determinante contributo di Forza Italia, è ciò che serve alla città”.

Dichiarazioni di Massimo Pesce

“Catania ce l’ho nel sangue – ha affermato Massimo Pesce – per me è il massimo onore possibile essere qui a Palazzo degli Elefanti, assumendo il ruolo di assessore. Da oggi mi metto a lavoro per la nostra città e darò tutto me stesso per fare bene, onorando la fiducia del sindaco Enrico Trantino, a cui va la mia gratitudine. Grazie al mio partito, Forza Italia, al presidente Renato Schifani, al segretario regionale Marcello Caruso e all’eurodeputato Marco Falcone che, qui a Catania da leader azzurro, ha costruito una straordinaria realtà politica e una classe dirigente pronta a dimostrarsi all’altezza del compito”, ha concluso il neo-assessore forzista.