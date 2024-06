Un elettore su quattro della città di Misterbianco ha votato Forza Italia e ha scritto il cognome di Marco Falcone, eletto con oltre 100mila voti a Bruxelles alle Europee di pochi giorni fa. Sono numeri che rendono il centro della provincia di Catania una delle più significative roccaforti azzurre della Sicilia e del Sud Italia.

FI ha raggiunto la storica percentuale del 33,78 per cento in città (4236 voti), accompagnata dalla notevole mole di preferenze (2927) indirizzate all’assessore all’Economia della Regione Siciliana. S

e si considera la bassa affluenza alle urne (33 per cento circa, poco più di 13mila votanti), il dato si traduce in una rilevante affermazione azzurra e in un segnale chiaro di fiducia dell’elettorato verso il futuro eurodeputato Falcone, destinatario del 25 per cento dei consensi in città. A rendere nota la statistica è la segreteria locale FI riunita intorno al sindaco Marco Corsaro, responsabile provinciale Enti locali degli azzurri.

Le parole di Corsaro

«Da queste Europee – ha affermato il sindaco Corsaro – arriva una una testimonianza straordinaria di consenso verso ciò che di buono rappresentano Forza Italia e Marco Falcone in Sicilia. Mi riferisco alla dimostrata capacità di praticare buongoverno e di attuare un’iniziativa politica sana, fatta di entusiasmo, merito e valori positivi. Le quasi tremila preferenze che Misterbianco ha accordato all’assessore Falcone sono una nuova conferma della fiducia che riponiamo nell’impegno libero e generoso per il bene della nostra terra. Il risultato inoltre – sottolinea Corsaro – è anche una attestazione di consenso verso la buona amministrazione che FI e il centrodestra stanno attuando a Misterbianco, all’insegna dell’ascolto dei cittadini e della cultura del fare che ci contraddistingue», conclude Corsaro.

Falcone, “Risultato oltre le più rosee aspettative”

“Abbiamo potuto contare sull’affetto e sul massiccio sostegno del popolo azzurro di Sicilia e Sardegna, maturando un risultato che va oltre le più rosee aspettative. L’entusiasmo dell’elettorato azzurro, in tutta l’Italia Insulare in maniera omogenea, si è canalizzato sul mio nome attraverso quasi 100mila preferenze. Siamo riusciti ad aggregare energie azzurre e progetti senza l’apporto di nessun altro partito o movimento ‘ospite’ in FI. Si direbbe ‘soli contro tutti’. Su questi aspetti e sui numeri sono già aperte le riflessioni interne al nostro movimento”.

