È morto Giuseppe Spatafora, Ultimo cineasta di Palermo con il suo cinema Marconi. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con forte dispiacere dalla comunità di Capaci dove è stato gestore del Cinema Moderno e dell’Arena Kennedy.

È venuto a mancare oggi all’età di 88 anni. Per molti anni è stato una figura molto conosciuta e stimata a Capaci , avendo gestito tra gli anni ’70, ’80 e ’90 avendo emozionato con le sue proiezioni, due luoghi simbolo della vita sociale e culturale di Capaci.

Con la sua attività ha accompagnato intere generazioni di cittadini, offrendo momenti di svago e di incontro in un’epoca in cui il cinema rappresentava uno dei principali punti di ritrovo della comunità. Le serate estive all’Arena Kennedy e le proiezioni al Cinema Moderno sono rimaste nel ricordo di tanti capacioti.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e ricordano il suo contributo alla vita culturale del paese. “Un’istituzione, un uomo che ci ha accompagnato nella fase più bella della nostra vita, con la sua gentilezza e sorrisi semi nascosti dai suoi baffi” Il “Signor Pippo”, così lo chiamavano i ragazzi vivrà nel romanzo di Fabrizio Silei e Antonio Vassallo di prossima pubblicazione.

I funerali si terranno martedì 10 marzo 2026 presso la cappella dell’Ospedale Civico.