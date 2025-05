Il fratello di 21 anni arrestato per avere picchiato un medico

E’ morto Salvatore Aliotta 72 anni investito da un minorenne di 17 anni in via Buonriposo a Palermo nella zona di via Oreto. L’uomo, titolare di una storica attività di vendita di frattaglie è morto all’ospedale Civico, nel reparto di Neuro Rianimazione, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Si aggrava la posizione del minorenne che adesso rischia di essere accusato di omicidio stradale. Le indagini, affidate alla sezione Infortunistica della polizia municipale.

Il minorenne ricoverato in ospedale è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Nel corso della notte era stato arrestato dai carabinieri il fratello maggiore di 21 anni del minorenne responsabile dell’incidente per aver colpito un medico con un pugno al volto al pronto soccorso dell’ospedale Civico, si trova ora accusato di lesioni gravissime e interruzione di pubblico servizio.