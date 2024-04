E’ morto Luigi Carollo, attivista dei diritti, grande protagonista dei pride a Palermo. E’ morto a 54 anni dopo un ricovero d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla a Palermo. “E’ una perdita enorme – dice Daniela Tomasino, vicepresidente nazionale di Arcigay – Sarà difficile trovare persone con la sua visione politica, con la sua intelligenza, con la sua comprensione del contesto. Ne sentiremo la mancanza per sempre”.

Tanti i commenti sui social. “Luigi era una persona impegnata – dice la consigliera comunale Mariangela Di Gangi – un amico sincero, un uomo radioso. La sua scomparsa ci getta nello sconforto. Se ne va un grande palermitano”.

“Una notizia che è come una mazzata – dice Tonino Cafeo – Il nostro Luigi Carollo non ce l’ha fatta. Perdiamo un compagno e un amico di immenso valore. Una mente libera e aperta come poche. La comunità politica di Sinistra Italiana e quella Lgbtq+ perdono un punto di riferimento indispensabile in questi tempi difficilissimi ma soprattutto una persona cara”.

Luigi lo conoscevano tutti quelli che hanno provato o che provano a raccontare Palermo. Era un crocevia irrinunciabile. Sapeva a perfezione quanto fosse ardua la strada dei diritti. Ma lui non era uno di quelli che volgono lo sguardo altrove o abbassano la voce. Era proprio così: tenace e gentile. Di quella tenacia che non si nega il garbo umano, ma che non rinuncia mai a stessa.

I post che lo commemorano raccontano, ancora oggi, il significato profondo della sua figura. Scrive Lucia Lauro, persona valorosa sul cammino della solidarietà: “Chi vive la vita come un dono non muore mai. Grazie Luigi Carollo, questa città ti é infinitamente grata per quello che sei stato, per come hai insegnato a tutti noi cosa fosse la libertà e la lotta”.

Scrive, sempre su Facebook, Pierpaolo Montalto: “Io non ci voglio credere, non lo voglio accettare, non voglio darmi pace. Un altro compagno, un altro amico, un altro fratello, un altro eroe siciliano se ne va e lascia un vuoto immenso. A Palermo eri il Pride, per tutte e tutti noi eri un grido di speranza, un sogno di libertà, una storia meravigliosa di liberazione che potevamo stringere, abbracciare, imitare”.

Sono gli ultimi abbracci. Tutti i messaggi, tutte le telefonate convergono verso l’unanimità di un cordoglio profondo, senza un grammo di retorica. Sono testimonianze di relazioni umane riuscite, che ci fosse l’accordo o il dissidio. Luigi Carollo è stato un portabandiera dell’ascolto reciproco. Non c’era nulla che non potesse essere detto o sentito, perché non c’è niente che non si possa comunicare tra le persone. Anche per questo mancherà a Palermo che, spesso, chiude occhi, orecchie e labbra.