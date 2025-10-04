E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Francesco Puleo, 53 anni, l’uomo morto ieri a Monreale (Palermo) durante l’incendio dell’appartamento.

Sono in corso le indagini da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per accertare le cause che hanno portato alla morte dell’uomo la scorsa sera ad Aquino, frazione di Monreale.

I vigili del fuoco lo hanno trovato riverso sul pavimento durante le operazioni di spegnimento. Il rogo è divampato intorno alle 20 in un appartamento in via Nilde Iotti, al secondo piano di una palazzina su tre piani. Secondo una prima ricostruzione Puleo sarebbe morto a causa delle inalazioni di fumi sprigionati dalle fiamme. A nulla è valso l’intervento di un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma Puleo aveva già smesso di respirare. L’appartamento ha riportato danni ingenti. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico. Le indagini sono condotte dai carabinieri.