Un pezzo della storia della ristorazione di Palermo, vera e autentica, un simbolo di Borgo Vecchio che se ne va. E’ morto Pippo Corona, lo zio Pippo, come veniva chiamato. Il titolare della trattoria Piccolo Napoli non era ristoratore, ma anche amante del calcio e allenatore dei più giovani nel quartiere. Lascia due figli, Davide e Ylenia, che su Facebook annunciano la data dei funerali, che si svolgeranno domani, lunedì 17 giugno.

L’addio della famiglia

“La famiglia Corona – si legge nel post – informa tutti gli amici di papà che vorranno partecipare ai funerali o assistere alla camera ardente che siamo a casa, alla trattoria Piccolo Napoli, per tutta la giornata di oggi. I funerali saranno domani, alle 11, alla chiesa Santa Lucia di piazzetta della Pace, al Borgo Vecchio. Vi ringraziamo per tutti i messaggi che stiamo ricevendo, siete così tanti che non riusciamo a rispondere. Papà aveva un cuore così grande che vi amava tutti come se foste la sua famiglia. Grazie. I figli Davide e Ylenia. Buon viaggio Papà, bacia la Mamma anche per noi”.

La morte di Antonella a Villabate

Quarantasei anni e una vita davanti stroncata da una malattia che per mesi ha lasciato con il fiato sospeso amici e parenti, che ora piangono la sua morte. Antonella Di Liberto, ha terminato la sua battaglia: lei, “un’anima bella”, così come descritta da chi la conosceva, ha smesso di soffrire. Amava i tramonti, passare le giornate in compagnia e con sé, portava sempre il sorriso che in tanti ricordano.

Amica di tutti, Antonella, lavorava come commessa in un negozio di detersivi di Villabate, lì dove era nata e abitava. Ha cercato di trasmettere la sua forza e il suo ottimismo nonostante la malattia peggiorasse di giorno in giorno. Oggi in tanti la piangono e la ricordano con tanto affetto.

I funerali di Antonella si svolgeranno lunedì 17 giugno, alle 15.30, presso la chiesa di Sant’Agata a Villabate.

