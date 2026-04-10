Cordoglio per la scomparsa di Saro Liga conosciuto come Tata Blue, figura storica della borgata marinara di Mondello

Il Presidente della VI Commissione Consiliare, Ottavio Zacco, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Saro Liga, storico commerciante e autentico punto di riferimento per la comunità di Mondello.

Saro Liga ha rappresentato per decenni un pezzo vivo della storia della borgata marinara. Con la sua attività e con il suo impegno quotidiano ha contribuito a costruire non solo un presidio commerciale, ma un luogo identitario capace di unire generazioni diverse. Il suo locale no food simbolo riconoscibile e familiare per tanti, è stato negli anni un punto di aggregazione che ha superato i confini della borgata, coinvolgendo l’intera città.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità di Mondello, che oggi perde una figura storica, un uomo legato alle tradizioni e alla memoria collettiva del territorio. Rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.