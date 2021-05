Indagano i carabinieri

Un uomo e una donna sono morti ieri a Palermo. Le indagini sono state condotte dai carabinieri. Il primo dramma si è verificato in via Francesco Scaduto. Qui un uomo è morto dopo essersi lanciato dalla finestra del quarto piano.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto lo constatare la morte. Anche il medico legale è intervenuto per l’ispezione sul corpo.

Nel primo pomeriggio una donna è morta in via Marchese di Roccaforte. Anche la donna per cause da accertare è caduta dal quinto piano.

E’ arrivata nella zona anche il medico legale per cercare di fare luce sulla morte. Anche in questo caso sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno accertato la morte dell’uomo. Anche in questo caso le indagini sono state affidate ai carabinieri.