Nuovo appuntamento con la scena indipendente palermitana: venerdì 12 giugno, alle ore 22:30, il PunkFunk di Palermo (Via Napoli, 8/10) ospiterà il live dei Mosquitos Like Helicopters. Nati nel capoluogo siciliano alla fine del 2017 dall’iniziativa dei fratelli Gabriele Bencivinni (voce e chitarra) e Luca Bencivinni (batteria), accompagnati dall’amico Salvo Greco (basso e cori), hanno consolidato la loro identità musicale con il recente ingresso alla seconda chitarra di Valerio Cipolla, avvenuto nel settembre del 2025.





Sebbene siano partiti da influenze grunge, i Mosquitos Like Helicopters se ne sono discostati e hanno lavorato in sala prove per definire un suono estremamente personale: oggi il loro stile è un’affascinante commistione di post-punk, di cui mantengono la visceralità emotiva, noise-rock graffiante e atmosfere tipiche del post-rock, capaci di creare paesaggi sonori “ampi ed ariosi”.

Dopo il debutto dal vivo nel 2023, la band si è man mano affermata nel panorama locale. L’approccio sempre più maturo e consapevole ha portato la formazione a condividere il palco con numerose altre realtà palermitane e a suonare in diversi contesti.





Il 2025 ha segnato un momento cruciale: ad aprile è arrivato il rilascio del loro primo singolo, “Locus Amoenus” (prodotto con l’etichetta Sangue Acido Dischi) e nel mese di ottobre è partito il via a un mini-tour italiano. Attualmente i Mosquitos Like Helicopters sono tornati indipendenti e si trovano nel pieno del lavoro di produzione per un nuovo singolo. Il live di venerdì 12 giugno al PunkFunk è dunque l’occasione per ascoltare dal vivo le loro evoluzioni sonore e lasciarsi travolgere da un live che si preannuncia denso ed emozionale.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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