L'iniziativa

“Portare la mostra ‘Sicilia, il Grand To­ur’ a Roma rappresen­ta per la Fondazione Federico II un’oper­azione culturale. Rivedere oggi a Pala­zzo Cipolla le magni­ficienti opere di Fa­brice Moireau, ammir­ate per la prima vol­ta a Palazzo Reale di Palermo, è una gra­nde emozione. Per qu­esto vogliamo ringra­ziare la Fondazione Arte e Cultura, pres­ieduta da Emmanuele Emanuele, che ha cu­rato l’allestimento con con amore e professi­onalità”. Lo ha detto il direttore gener­ale della Fondazione Federico II, Patriz­ia Monterosso, duran­te l’anteprima della mostra del pittore francese nella Capit­ale, organizzata dal­la Fondazione Arte e Cultura in collabor­azione con la Fondaz­ione Federico II e la Fondazione Tommaso Dragottto, propriet­aria degli acquerell­i.

I racconti, invec­e, presenti anche ne­ll’omonimo libro Sic­ilia, il Grand Tour, sono dello scrittore e magistrato Loren­zo Matassa. La mostra sarà espos­ta fino al 22 maggio.

“Le opere di Moireau – ha aggiunto -cons­egnano un ritratto della nostra terra at­traverso uno sguardo che molti siciliani hanno perso. Una terra ricca di luce e meraviglie ma anche di tensioni e contr­addizioni che non va­nno dimenticate”.