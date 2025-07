Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea Fuoco e Mare

Villa delle Arti – Contea del Caravaggio San Giovanni La Punta (CT)

15 luglio – 10 agosto 2025 Inaugurazione: martedì 15 luglio ore 20:30

Con il Patrocinio della Città Metropolitana di Catania

Con il Patrocinio Morale del Lions Club Faro Biscari

Media Partner: Globus Television

A cura di: Mariagrazia Minio, Presidente CCM Villa delle Arti e James Castelli, Presidente Castelli Gallery Art & Design

Fuoco e Mare. L’Arte come Rivelazione





La mostra “Fuoco e Mare” si configura come un imponente progetto espositivo internazionale, un viaggio estetico e simbolico che unisce trenta artisti provenienti da quattro continenti. Non una semplice esposizione collettiva, ma un atto culturale consapevole, che pone al centro due forze primordiali e complementari: il Fuoco, inteso come passione, energia creatrice, trasformazione e distruzione; e il Mare, come profondità, inconscio, accoglienza, memoria ancestrale.

Gli artisti coinvolti sono stati selezionati per la loro capacità di interpretare queste due entità archetipiche attraverso linguaggi figurativi, astratti, digitali o scultorei, ognuno con un proprio universo poetico. Ne scaturisce una narrazione corale che affronta i temi dell’identità, della spiritualità, della natura e della condizione umana, attraverso la lente dell’arte contemporanea.





“Fuoco e Mare” non è soltanto un titolo evocativo, ma un codice aperto, una chiave per accedere a mondi interiori e collettivi che l’arte riesce a tradurre in visioni, forme e silenzi. È una mostra che accende, smuove, purifica. Una chiamata estetica e spirituale a riscoprire il senso profondo del fare arte nel nostro tempo.

Ogni artista porta in dote una testimonianza irripetibile: una luce che squarcia l’ombra, un grido che rompe il silenzio, una preghiera rivolta al mistero o un sogno che abita la soglia tra reale e invisibile. Le loro opere sono specchi e oracoli, presenze vive che custodiscono memorie collettive e visioni individuali. In un mondo che arde di mutazioni culturali, sociali e spirituali, l’arte riafferma il suo ruolo essenziale: essere voce eterna dell’umano, custode di bellezza, testimone della verità che non si piega al rumore del tempo ma lo attraversa, lo sublima, lo trasforma.





Special Guest – Performance e Premio alla Carriera

Per l’occasione, sarà ospite speciale il Maestro Alex Caminiti, artista internazionale di fama, che si esibirà in una straordinaria performance dal vivo, insieme al Maestro Carmelo Fabio D’Antoni, fondatore del Neo Stilnovismo.

Una doppia esibizione, intensa e coinvolgente, che si preannuncia spettacolo puro: due visioni artistiche in dialogo, due gesti pittorici che incendieranno la tela davanti al pubblico.

Durante la serata, la Società Contea del Caravaggio conferirà al Maestro Alex Caminiti il prestigioso riconoscimento: Premio alla Carriera – Contea del Caravaggio, quale omaggio al valore artistico, al percorso internazionale e al contributo offerto al mondo dell’arte contemporanea.





Presentano la serata

La serata inaugurale del 15 luglio sarà presentata da:

Dott. Enzo Stroscio, giornalista e direttore di Globus Television

Mariagrazia Minio, Presidente del CCM Museum – Villa delle Arti e curatrice dell’evento

Saranno inoltre presenti per i saluti istituzionali:

Prof.ssa Angela Santangelo, Presidente del Lions Club Faro Biscari

Dott. Marco Nunzio Rubino, Sindaco del Comune di Sant’Agata Li Battiati





Ringraziamenti

Si ringraziano per il sostegno istituzionale, mediatico e organizzativo:

Città Metropolitana di Catania, con il suo prezioso Patrocinio e l’attenzione culturale del Sindaco Metropolitano Avv. Enrico Trantino

Lions Club Faro Biscari, per il Patrocinio Morale concesso dalla Prof.ssa Angela Santangelo

Comune di Sant’Agata Li Battiati, rappresentato dal Sindaco Dott. Marco Nunzio Rubino

Dott. Enzo Stroscio, Direttore di Globus Television, per la presentazione della serata e la copertura mediatica

Mariagrazia Minio, Presidente del CCM Museum – Villa delle Arti, per la direzione artistica e l’ideazione curatoriale della mostra

Dott. James Castelli, Presidente di Castelli Gallery Art & Design, per la co-organizzazione e il coordinamento espositivo

I partner culturali e media: Ars Magistris Magazine, Museo Ugo Guidi, Lions Club Faro Biscari, Ce.P.A.S.A. di Spoleto, Explorer of Art Web, LC Comunicazione di Lucilla Corioni

Tutti gli artisti, collaboratori e volontari che con impegno e passione rendono possibile questo straordinario evento

La mostra è ad ingresso gratuito.

Vi aspettiamo per celebrare insieme la forza dell’arte.

Luogo: Villa delle Arti – Contea del Caravaggio – Studio D’Arte , Via Rimini , 1, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 20:30

Artista: Collettiva

Prezzo: 0.00

Info:

Ingresso gratuito su prenotazione – +39 389 6154200

Link: www.museolaconteadelcaravaggio.com

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.