L’idea di Poiesis, cioè la mostra che si svolgerà presso l’Ecomuseo Urbano di Palermo il 25 novembre 2023, muove i passi dalla volontà di dare alla Città di Palermo e segnatamente ai giovani artisti emergenti un’occasione di confronto e di incontro in cui

esprimere attraverso l’arte (qualunque essa sia) la propria personalità, la propria essenza.











Una mostra, chiamata a mettere in luce giovani talenti, è un’opportunità unica per riportare l’arte al centro della vita pubblica di Palermo. Il suo dover essere consiste nel fungere da “antidoto” contro l’assopimento culturale, l’individualismo, la perdita di senso di comunità.

Bisogna, tuttavia, ammettere che l’arte – se scevra della sua funzione paideutica – si riduce a mera vanità. In ragione di questa considerazione, il luogo prescelto per ospitare la mostra è l’Ecomuseo urbano “Mare Memoria Viva”, un unicum nel panorama museale del Mezzogiorno che narra le trasformazioni urbanistiche e sociali di Palermo attraverso memorie, racconti e immagini. Si tratta, inoltre, di uno spazio riqualificato e ridato alla comunità, che ritrova se stessa prendendosi cura del territorio anche e soprattutto attraverso la bellezza.

Nel corso della mostra verranno proiettati in uno spazio dedicato con 180 posti a sedere quattro cortometraggi che toccheranno temi sensibili, alla luce anche delle recenti notizie di cronaca.

Il ricavato di Poiesis servirà a finanziare il progetto internazionale Rise Fertile Crescent, avente lo scopo di porre in essere delle azioni mirate sia in campo medicosanitario sia in campo economico-strutturale nelle aree colpite a vario titolo dal sisma in Siria e Turchia. In particolare sono stati individuate della azioni di sviluppo in Siria e in Turchia, mentre verrà effettuata una fornitura di farmaci e di presidi sanitari all’Ospedale dell’Università Americana di Beirut (particolarmente travolto dal fenomeno migratorio dovuto allo sfollamento di migliaia di persone).

Gli organizzatori della mostra sono l’Associazione culturale “La Porta dell’Arte”, in collaborazione con i Rotaract e i Rotary Club Palermo Ovest e Palermo Baia dei Fenici. Gli artisti che esporranno le loro opere sono:

Eva Di Vita, Melania Bianco, Danilo Pietro Taormina, Daniele Lo Nardo, Totò Ferraro, Federica Procopio, Martina Giambrone, Vincenzo Portuese, Giacomo Valvo, Giulia Guagliardo, Martina Raimondi, Gioele Sanzeri, Fulvio di Prima, Giuseppe Anthony Di Martino, Alessio Catalano