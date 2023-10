Attraversava le strisce pedonali, il padre sull'asfalto per proteggere il figlio

Un bambino francese di 8 anni, in vacanza con la famiglia a Palermo, è stato investito da una moto mentre attraversava via Roma, sulle strisce pedonali. Il piccolo era insieme al padre. Il bimbo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Di Cristina in codice rosso. La moto ha colpito il bimbo all’altezza di via Francesco Bentivegna nel centro del capoluogo siciliano. Il padre per proteggere il figlio è finito sull’asfalto.

A metà settembre investito turista italoamericano

Appena lo scorso 15 settembre, un turista italoamericano di 78 anni era anch’esso stato investito in via Roma. Nell’impatto con l’auto subì diverse fratture. Il pedone venne investito da una Fiat Panda che procedeva nei pressi dell’incrocio con via Mariano Stabile, sulla carreggiata in direzione della stazione centrale. L’uomo venne ricoverato in codice rosso al Civico.

Ferito gravemente, il turista subì la frattura scomposta di perone, tibia e omero Le indagini condotte dai vigili della sezione Infortunistica. L’automobilista rischia una denuncia per lesioni e l’illecito amministrativo.

Incidente mortale ad Avola, muore un ventenne

Un ventenne, Sebastiano Sorbello, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte sul Lungomare di Avola. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, conosciuto come Seby, originario di Avola, era in sella ad una moto, quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un’altra motocicletta: il ventenne è deceduto poco dopo, tre i feriti, tra cui uno gravissimo e lotta tra la vita e la morte.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nel drammatico scontro. Gli inquirenti sospettano che possa essere stata la velocità a causare l’incidente, del resto, come raccontano alcuni residenti, quella è una strada “dove si corre molto”. Gli investigatori, nel corso della nottata, hanno raccolto i rilievi per svelare la direzione di entrambe le moto al fine di scoprirne l’andatura.