Si allunga il bollettino delle vittime sulla strada a Palermo. Incidente mortale ieri in via San Filippo, nel quartiere Falsomiele, a Palermo. Emanuele Leto, palermitano di 69 anni, è stato falciato da un’auto – una Lancia Y – mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali.

Erano le 21 circa. Alla guida dell’utilitaria c’era un ventiquattrenne che adesso rischia un’accusa per omicidio stradale. Indagano i vigili della sezione Infortunistica.

L’impatto e il tentativo di soccorso

Dopo l’impatto il conducente si è fermato e ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Un impatto terrificante che non ha lasciato scampo al sessantanovenne. Sull’episodio indagini in corso per ricostruire esattamente la dinamica e stabilire se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico in codice rosso. L’uomo è morto poco dopo. Nel luogo dell’impatto è intervenuta la polizia e gli agenti della sezione infortunistica della municipale.

Un altro pedone uccise tre notti fa

Si tratta dell’ennesima tragedia sulle nostre strade. Appena tre notti fa, in via Messina Marine, un uomo di 35 anni, Hasan Ruhel, aveva perso la vita a causa di un incidente avvenuto all’altezza del bar Josè, non lontano dal Buccheri La Ferla. La vittima, originaria del Bangladesh, era stata travolta mentre si trovava in bici dal conducente di una Fiat 500, un ragazzo di 24 anni che stava andando a lavorare.

La lunga scia di incidenti degli ultimi giorni

E’ lunga la scia di incidenti degli ultimi giorni in Sicilia dalle conseguenze fatali. È morta venerdì sera in ospedale una delle due donne rimaste ferite nell’incidente stradale che si era verificato ieri nel primo pomeriggio sul rettilineo della strada provinciale 16 nel territorio di Custonaci, nel Trapanese. Si tratta di Elvira Cantale di Buseto Palazzolo. La donna era stata ricoverata assieme alla figlia in codice rosso; entrambe erano a bordo di una delle tre auto coinvolte. Cinque persone sono rimaste ferite. Nello stesso tratto di strada nel marzo scorso persero la vita sei persone.

Tre le auto coinvolte: una Fiat Uno, una Giulietta e una Opel; lo scontro, sulla cui dinamica indagano i carabinieri, è avvenuto sul rettilineo di Lentina che conduce a Custonaci dove, nel marzo scorso, in un incidente stradale morirono sei persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

