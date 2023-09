È morta ieri sera in ospedale una delle due donne rimaste ferite nell’incidente stradale che si era verificato ieri nel primo pomeriggio sul rettilineo della strada provinciale 16 nel territorio di Custonaci, nel Trapanese. Si tratta di Elvira Cantale di Buseto Palazzolo. La donna era stata ricoverata assieme alla figlia in codice rosso; entrambe erano a bordo di una delle tre auto coinvolte. Cinque persone sono rimaste ferite. Nello stesso tratto di strada nel marzo scorso persero la vita sei persone.

Tre le auto coinvolte: una Fiat Uno, una Giulietta e una Opel; lo scontro, sulla cui dinamica indagano i carabinieri, è avvenuto sul rettilineo di Lentina che conduce a Custonaci dove, nel marzo scorso, in un incidente stradale morirono sei persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

Incidente tra due vetture a Carini

Un incidente pochi giorni fa si è verificato all’incrocio tra via Crispi e corso Italia a Carini nel Palermitano, dove sono entrate in rotta di collisione una Peugeot 208 e una Lancia Y. Alla guida dei mezzi c’erano rispettivamente una ragazza di 30 anni (P. A. le iniziali) e un’altra di 24 (G. N.): a causa dello choc una di loro è svenuta dopo l’impatto. Entrambe sono state soccorse dai sanitari del 118 e portate per accertamenti in ospedale dove sono entrate in codice giallo.

Dopo lo scontro gli agenti della polizia municipale hanno ascoltato alcuni testimoni ed eseguito i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità delle due giovani automobiliste. Non si esclude che l’incidente sia imputabile a una distrazione visto che, sostengono molti carinesi, si tratta di strade dove è difficile raggiungere alte velocità. L’incrocio non è regolato da semaforo ma c’è un segnale di “stop” per chi proviene da corso Italia.

Giovane muore 40 giorni dopo l’incidente per conseguenze trauma

Si chiamava Benito Milione, e aveva 34 anni l’uomo di Santa Margherita di Belice, nell’Agrigentino, morto oggi dopo essere stato coinvolto, lo scorso 30 luglio, in un grave incidente stradale che si era verificato nel Trapanese, lungo la provinciale Partanna-Selinunte, all’altezza dello svincolo per la strada statale 115.

Milione, che lavorava come cameriere in un noto ristorante del suo paese, era rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava e un’altra vettura che procedeva in senso di marcia opposto. Con lui erano rimaste ferite altre 4 persone. Sin da subito le condizioni di Benito Milione come lo chiamavano gli amici, sono apparse gravissime ai sanitari che lo hanno soccorso. Trasferito d’urgenza al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, purtroppo non si è più ripreso.

Nelle scorse ore il decesso, 40 giorni dopo lo schianto. Il sindaco di Santa Margherita di Belice Gaspare Viola ha proclamato, per il giorno dei funerali, il lutto cittadino, disponendo l’esposizione a mezz’asta delle bandiere.

Incidente mortale a Modica, spira donna dopo un mese di agonia

Incidente mortale a Modica, muore anche la donna passeggera di una delle auto che si sono scontrate in contrada Trebalate. Dopo quasi un mese di ricovero in ospedale e di agonia Angela Gennuso, 70 anni, è morta nel pomeriggio domenica 3 settembre a seguito di un incidente stradale dello scorso 12 agosto avvenuto nelle campagne del Modicano.

Like this: Like Loading...