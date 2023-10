tre feriti, uno grave

Un ventenne è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte sul Lungomare di Avola. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, originario di Avola, era in sella ad una moto, quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un’altra motocicletta: il ventenne è deceduto poco dopo, tre i feriti, tra cui uno gravissimo e lotta tra la vita e la morte.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nel drammatico scontro. Gli inquirenti sospettano che possa essere stata la velocità a causare l’incidente, del resto, come raccontano alcuni residenti, quella è una strada “dove si corre molto”. Gli investigatori, nel corso della nottata, hanno raccolto i rilievi per svelare la direzione di entrambe le moto al fine di scoprirne l’andatura.

Muore un altro motociclista siciliano

Muore dopo oltre un mese di agonia il motociclista Vito Nicolosi, 40 anni di Alcamo, coinvolto in un incidente stradale la sera dello scorso 5 settembre. Il suo cuore ha smesso di battere su un letto del reparto di neuro rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato da quella sera del violento incidente. L’uomo subì delle gravissime lesioni, battendo con estrema violenza anche la testa nell’impatto.

Dove avvenne l’incidente

L’incidente stradale avvenne in via Madonna del Riposo ad Alcamo. A scontrarsi, in prossimità di un incrocio, la moto di grossa cilindrata guidata da Nicolosi e un’auto, una Renault Clio. Ad avere la peggio fu proprio il centauro che, a seguito dello scontro, è finito rovinosamente a terra, sbattendo la testa. Sul posto immediati i soccorsi, i sanitari prestarono le prime cure al 40enne per poi trasferirlo all’ospedale Civico di Palermo. Quella notte stessa del ricovero subì un intervento chirurgico alla testa e fu posto in coma farmacologico. Rimase invece illeso il conducente dell’auto, un 19enne.

