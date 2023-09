Incidente stradale ieri sera in via Madonna del Riposo ad Alcamo. A scontrarsi, in prossimità di un incrocio, una moto di grossa cilindrata e un’auto, una Renault Clio. Ad avere la peggio il motociclista, un 40enne che, a seguito dello scontro, è finito rovinosamente a terra, sbattendo la testa.

Sul posto è giunta un’ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e hanno poi trasferito all’ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Il 40enne, nella notte, ha subito un intervento chirurgico alla testa ed è stato posto in coma farmacologico. Illeso il conducente dell’auto, un 19enne, uscito illeso dallo scontro che non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente è giunta anche la polizia municipale di Alcamo per effettuare i rilievi del caso e capire l’esatta dinamica dell’incidente. In via Madonna del Riposo si sono formate lunghe code: gli agenti hanno infatti transennato la zona dove è avvenuto lo scontro per consentire i soccorsi ed effettuare tutti i rilievi. Dopo la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada, la viabilità è tornata regolare.

L’incidente a Palermo

Due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla rotatoria che interseca via Villagrazia con via San Filippo a Palermo. Uno scontro fra una Mini Cooper guidata da un ventiquattrenne risultato positivo all’alcol e uno scooter Honda Sh 350 con a bordo due giovani di 16 e 19 anni.

Un ricoverato in gravi condizioni

Il giovane di 19 anni Vittorio S. è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico per un’emorragia cerebrale: al momento dell’impatto non indossava il casco. Ferito anche l’amico Antonino C., ricoverato al Civico. Il conducente dell’auto è stato denunciato per lesioni con l’aggravante della guida in stato di alterazione alcolica. Era l’1,30 circa. Sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale sul conducente dello scooter: ancora da appurare se avesse la patente. Indagano i vigili della sezione Infortunistica.

La tragedia di Modica

Incidente mortale a Modica, muore anche la donna passeggera di una delle auto che si sono scontrate in contrada Trebalate

Dopo quasi un mese di ricovero in ospedale e di agonia Angela Gennuso, 70 anni, è morta nel pomeriggio domenica a seguito di un incidente stradale dello scorso 12 agosto avvenuto nelle campagne del Modicano.

Sarà, dunque, l’autopsia a far chiarezza sulle cause del decesso della donna. Nell’incidente mortale aveva perso la vita Emanuele Adamo, 72 anni, che viaggiava assieme alla moglie a bordo della sua Pegeout 106.

Like this: Like Loading...