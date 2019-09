E' successo in contrada Strasatto

Un motociclista oggi pomeriggio è rimasto ferito in una zona impervia in contrada Strasatto nel territorio di Monreale (Pa).

Il giovane stava facendo motocross quando è caduto in una zona impervia e non raggiungibile da auto e ambulanze. Anche l’elisoccorso mandato dal 118 non è riuscito a raggiungerlo.

E’ stato necessario per i sanitari percorrere un sentiero impervio per arrivare al giovane che ha il bacino fratturato. Una volta recuperato è stato portato nei pressi della strada soccorso in ambulanza e portato in ambulanza all’ospedale Civico a Palermo.

L’intervento ha tenuto impegnati per ore il personale del 118 e i vigili del fuoco che sono riusciti a individuare il motociclista grazie alla geo localizzazione.