Movida a Palermo, viaggio tra bottiglie, rifiuti e schiamazzi

Gabriele Urzì di

01/10/2026

Due delle piazze più suggestive del centro storico finiscono ancora una volta al centro delle polemiche per il degrado urbano e gli eccessi della movida notturna. Piazza Sant’Anna e Piazza Croce dei Vespri, luoghi simbolo della vita culturale e turistica di Palermo, si presentano sempre più spesso come scenari di abbandono, sporcizia e incuria nelle ore successive alla notte.

L’allarme del presidente della prima circoscrizione

A lanciare l’allarme è il presidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao, che raccoglie le numerose segnalazioni provenienti dai residenti della zona e dai turisti che affollano il centro. Le immagini documentano una situazione che si ripete con preoccupante regolarità: bottiglie di vetro lasciate sui marciapiedi, lattine, contenitori per alimenti, cartoni e rifiuti sparsi ovunque, con le piazze che al mattino si trasformano in vere e proprie discariche a cielo aperto.

Degrado e scarsa qualità della vita

Un fenomeno che non riguarda soltanto il decoro urbano, ma che incide pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini. I residenti denunciano infatti schiamazzi fino a tarda notte, consumo incontrollato di alcolici negli spazi pubblici e comportamenti che spesso travalicano il rispetto delle regole di convivenza civile. Un problema che, soprattutto nei fine settimana, rischia di compromettere la vivibilità di un’intera area della città.

La crescita dell’offerta di locali e punti di ritrovo ha certamente contribuito a rendere il centro storico un polo attrattivo per giovani e turisti. Tuttavia, senza un adeguato sistema di controlli e di gestione degli spazi pubblici, il diritto al divertimento rischia di entrare in conflitto con quello dei residenti alla tranquillità e al decoro.



















Necessarie contromisure urgenti

Per contrastare il fenomeno, diverse potrebbero essere le contromisure da mettere in campo. Tra le proposte più immediate figurano l’intensificazione dei controlli della polizia municipale nelle ore notturne, l’aumento delle sanzioni per l’abbandono dei rifiuti e per il consumo di bevande in contenitori di vetro nelle aree maggiormente interessate dalla movida.

Al tempo stesso sarebbe opportuno rafforzare i servizi di pulizia straordinaria nelle ore immediatamente successive alla chiusura dei locali, installare un sistema di videosorveglianza nelle piazze più esposte e promuovere accordi con gli esercenti affinché collaborino attivamente nella gestione dei flussi e nel mantenimento del decoro urbano.

La sfida non è fermare la movida ma renderla sostenibile

La sfida non è fermare la movida, ma renderla sostenibile. Perché piazze come Sant’Anna e Croce dei Vespri rappresentano un patrimonio storico e sociale della città che non può essere sacrificato all’inciviltà di pochi. La denuncia del presidente Antonio Nicolao riapre così un tema ormai non più rinviabile: restituire ai residenti spazi vivibili e garantire che il divertimento non si trasformi in degrado.

La denuncia di turisti ed operatori del settore

A rendere ancora più pesante il quadro è anche il giudizio di numerose guide turistiche che operano quotidianamente nel centro storico. Secondo quanto riferito da diversi operatori del settore, il degrado non sarebbe circoscritto alle sole piazze Sant’Anna e Croce dei Vespri, ma interesserebbe ormai gran parte dei principali itinerari turistici cittadini. Non sono rari, infatti, i casi in cui gruppi di visitatori si trovano a percorrere strade e piazze ancora invase dai rifiuti nelle ore della tarda mattinata, assistendo a scene poco decorose di raccolta e smaltimento dopo le notti della movida. Una situazione che rischia di compromettere l’immagine della città agli occhi dei visitatori.

Un danno d’immagine ma anche economico

Diversi turisti, secondo le testimonianze raccolte dagli operatori, avrebbero manifestato delusione per le condizioni riscontrate nel centro storico, affermando di non avere intenzione di tornare a Palermo per future vacanze. Un danno non solo d’immagine, ma anche economico per una città che punta sempre più sul turismo come motore di sviluppo.