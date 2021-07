Movida fuori controllo a Palermo

Dopo la chiusura delle piazze tradizionali i giovani si spostano di continuo

Controlli dei Carabinieri nella notte in piazza Meli

Non funzionano le ordinanze comunali

Rischia di andare completamente fuori controllo la movida palermitana dopo gli ultimi provvedimenti comunali che tendevano proprio a limitarla

Controlli dei carabinieri e della polizia municipale la scorsa notte in piazza Giovanni Meli a Palermo. Dopo gli esposti dei residenti che segnalavano la presenza di tantissimi giovani fino a tarda notte nei locali dietro piazza San Domenico ieri c’è stata la presenza dei militari e degli agenti della polizia municipale. I controlli sono andati avanti ed ad alcuni locali sono stati fatti rimuovere alcuni tavolini. In altre zone di Palermo come piazza Sant’Anna, alla Magione e alla Vucciria una volta chiusi i locali come deciso dall’amministrazione comunale attorno all’una e 30 regnano gli abusivi che vendono bibite e alcolici fino a tarda notte.

Gli esposti del partito politico movimenti dei diritti

“Finalmente dopo i vari esposti – dice il presidente nazionale del partito politico movimenti dei diritti Fabrizio Sanfilippo – e dopo aver avuto un incontro con i vertici della questura di Palermo ieri sera in piazza Giovanni Meli è arrivato un primo forte segnale dai nostri organi di polizia a tutela dei cittadini. Hanno fatto sgomberare dall’occupazione abusiva di suolo pubblico alcuni locali che avevano messo i tavoli senza nessun permesso e che solo dopo l’intervento degli agenti della pubblica sicurezza dietro richiesta degli stessi hanno sgomberato l’area occupata abusivamente lasciandola libera alla fruizione dei pedoni . Spero che le forze dell’ordine siano più presenti su piazza Giovanni Meli in modo tale che sia gli avventori che i residenti si sentano protetti e che la piazza stessa possa tornare ad avere il decoro che aveva prima”.