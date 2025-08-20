Ferrandelli: “Denunciato il proprietario, sanzioni per tutelare animali e salute pubblica”

Mattinata movimentata nel quartiere Borgonuovo, dove il Nucleo Benessere Animale della Polizia Municipale di Palermo è intervenuto in due distinte operazioni per contrastare il fenomeno del pascolo abusivo e garantire la sicurezza pubblica.

In via Erice, gli agenti – allertati da alcune segnalazioni dei residenti – hanno scoperto un pascolo non autorizzato. Sul posto è intervenuto anche l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che ha seguito da vicino le operazioni.

“Gli uomini della Polizia Municipale, giunti sul posto hanno provveduto in mia presenza a denunciare per pascolo abusivo il proprietario degli animali e ad applicare tutte le sanzioni a tutela degli animali e della salute pubblica. Hanno, infine, attivato il servizio di prevenzione veterinario dell’ASP per l’erogazione delle altre prescrizioni”, ha dichiarato Ferrandelli.

Secondo intervento in via Casteldaccia

Poche ore dopo, un’altra segnalazione è arrivata da via Casteldaccia, sempre a Borgonuovo, dove alcune mucche vagavano liberamente per le strade, mettendo potenzialmente a rischio la circolazione e la sicurezza dei cittadini. Anche in questo caso, il Nucleo Benessere Animale e l’assessore sono intervenuti per mettere in sicurezza gli animali e ripristinare l’ordine.

“Mi trovo nel quartiere Borgonuovo, in via Casteldaccia – ha dichiarato Ferrandelli – e dai cittadini che hanno segnalato la presenza di mucche che pascolano lungo le vie. Stiamo intervenendo col Nucleo Benessere Animale della Polizia Municipale per mettere in sicurezza gli animali e consentire la piena vivibilità del quartiere ai nostri concittadini”.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Già in passato, tra le strade di Borgo Nuovo, precisamente tra via Augusta e piazza San Paolo, era stata avvistata una mucca che pascolava tra cumuli di rifiuti abbandonati. Una scena surreale che aveva colpito i residenti e mostrato in modo drammatico lo stato di degrado in cui versano alcune periferie di Palermo, dove l’accumulo di spazzatura e l’assenza di controllo trasformano le strade in pascoli improvvisati e insalubri.

Cittadini e istituzioni insieme per la sicurezza del quartiere

L’intervento della Polizia Municipale conferma quanto sia cruciale la collaborazione tra residenti e istituzioni. Le segnalazioni dei cittadini, che ogni giorno vivono il territorio, si sono rivelate determinanti per attivare controlli rapidi ed efficaci.

Il pascolo abusivo non è solo una violazione delle norme comunali: rappresenta un rischio concreto per l’igiene pubblica, la sicurezza stradale e il benessere degli animali.

L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel presidiare il territorio, contrastare ogni forma di illegalità e garantire condizioni di sicurezza e decoro, a partire dai quartieri più vulnerabili e colpiti dal degrado.