Dentro una canna fumaria sul tetto di uno dei casermoni dello Zen a Palermo i carabinieri hanno trovato due sacchetti con dentro cartucce e divise della polizia stradale. Il ritrovamento durante un controllo nel quartiere di Palermo.

Nel terrazzo condominiale in uno dei padiglioni di via Fausto Coppi c’erano un gruppo di ragazzi. Non appena hanno visto i militari sono fuggiti. I carabinieri sul lastrico solare dentro la canna fumaria hanno trovato due sacchetti in plastica; uno contenente 22 cartucce calibro 12 e nell’altro 3 divise complete della polizia di Stato comprensive di giacche, pantaloni, stellette e stemmi della Polizia Stradale.

Nel corso dei controlli sono stati arrestati un uomo di 64 anni che spacciava crack girando in bici tra le vie del quartiere e un giovane di 23 anni che vendeva droga in piazza Don Bosco nei pressi di una scuola frequentata da adolescenti. Il gip ha convalidato gli arresti dei due.

Per l’uomo di 64 anni il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per il giovane che spacciava hashish davanti alla scuola è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

L’acquirente in possesso di due dosi, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.