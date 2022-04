Raccolta differenziata a Palermo, se ne parla a Casa Minutella

Il presidente della Rap, Girolamo Caruso, attacca il malcostume dei palermitani (non tutti chiaramente) che gettano rifiuti in mezzo alla strada. A chi sostiene che tutti i palermitani siano pronti alla raccolta differenziata, il manager Rap ribatte, affermando di essere pronto a mostrare la documentazione relativa a un anno di “monnezza”, anche rifiuti ingombranti, letteralmente “sdivacati” in città. Girolamo Caruso è intervenuto all’ultima puntata di Casa Minutella.