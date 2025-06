Due mesi di battaglie tra la vita e la morte, ogni speranza si spegne. Non ce l’ha fatta Rossella Perricone, 65 anni ed ex funzionaria di Poste Italiane, che il 25 aprile scorso era rimasta coinvolta in un violento incidente stradale avvenuto sulla statale 120, in contrada Canna, a Cerda, nei pressi delle tribune della Targa Florio.

“Buon compleanno” si legge sui social, Rossella proprio ieri (21 giugno) avrebbe dovuto spegnere le candeline avvolta dall’affetto dei suoi cari: la notizia ha gettato nello sconforto chiunque abbia avuto modo di conoscerla.

La dinamica dell’incidente

Rossella era in sella ad una Triumph guidata da un uomo di 62 anni quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con un Piaggio Beverly guidato da un giovane di 20 anni che portava con sé una coetanea. L’impatto è stato violentissimo e tutti e quattro sono stati immediatamente soccorsi e portati in ospedale.

La donna è stata ricoverata prima al Civico di Palermo e poi trasferita in elicottero al Trauma center di Villa Sofia, dove è rimasta in coma per settimane. Nonostante le cure intense e gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate fino al triste epilogo.

Gli altri tre feriti sono stati portati al pronto soccorso di Termini Imerese. Anche se hanno riportato traumi seri la loro condizione sta lentamente migliorando. Nel frattempo, le autorità stanno lavorando per ricostruire cosa è successo e capire le cause dell’incidente.

Il cordoglio

“Non eri soltanto l’amica di mamma, eri l’amica anche nostra, facevi parte della nostra famiglia…ci sei sempre stata, in occasioni belle e felici, ma anche in quelle meno sorridenti e gioiose. Hai conosciuto mio figlio il secondo giorno di rientro dall’ospedale e in tempo di pieno covid non era cosa semplice, ma tu il figlio di Marzia dovevi vederlo, da lontano senza toccarlo ma l’hai dovuto fare. Tu eri questa, tu eri tanto cuore e a noi il tuo cuore l’hai sempre mostrato. Eri bella, dentro e fuori…ma non dovevi andartene così presto e in questo modo. Proteggi Fede da lassù e proteggi anche la mia mamma e tutti noi, ci mancherai. Buon compleanno” scrive marzia sui social per celebrare quello che sarebbe dovuto essere un compleanno felice per Rossella.