E’ stata eseguita l’autopsia all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Mimma Faia la donna di 38 anni morta in ospedale dopo che era rimasta folgorata in una trattoria in corso del Mille a Palermo. L’esame è stato eseguito dal medico legale Manfredi Rubino. Sono stati prelevati campioni per eseguire gli esami sui tessuti. I risultati si avranno tra 90 giorni. Le indagini svolte fino ad oggi avrebbero accertato che nel locale non sarebbero state rispettate le norme di sicurezza previste come ad esempio la presenza di un salva vita nell’impianto elettrico. La donna ha lasciato tre figli di 21, 19 e 14 anni. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.

La morte

La tragedia si è consumata a pochi passi da via Paolo Balsamo, la donna è stata colpita da una scarica elettrica, successivamente, i soccorritori del 118 erano riusciti a stabilizzarla nonostante le sue condizioni erano apparse fin dall’inizio critiche. Dopo un lungo periodo di coma, la donna ha combattuto ma la situazione è peggiorata fino a decesso.

Mimma era ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico, dove amici e familiari si sono riuniti per pregare e sperare in un miracolo. “Mimma leggo i tuoi post e mi scende qualche lacrima, hai lottato tanto sei sempre stata una donna forte e una buona mamma. Oggi la nostra zona piange un’altra perdita e nel modo più assurdo che possa esistere! Proteggi i tuoi bambini stagli vicino da lassù con il tuo manto fatti sentire sempre, mimma non ci sono parole condoglianze a tutta la famiglia” – scrive un utente sui social -.

Il cordoglio

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio lasciati in ricordo di Mimma Faia, donna forte, solare e generosa col prossimo. “Solitamente In questo profilo pubblico solo i miei lavori, ma oggi voglio pubblicare la tua voce i tuoi messaggi dove eri felice del lavoro che ti avevo fatto, come sempre mi riempivi di complimenti mi dicevi che ero unica. Ad oggi ringrazio il mio lavoro per avermi fatto conoscere te Mimma. Ho perso una cliente speciale! Non si può credere che una donna come te possa aver fatto questa brutta fine. Eri forte, solare, avvolte stanca della vita che metteva sempre ostacoli di mezzo, ma tu mi dicevi sempre vado avanti per i miei figli. Eri e rimarrai una grande mamma e donna. Riposa in pace”.

Poi, il messaggio di uno dei figli di Mimma: “Riposa in pace amore mio, grazie di tutto quello che hai fatto per me, prenditi sempre cura come hai sempre fatto”.

Poi ancora: “Ciao Mimma ho saputo della tua scomparsa mi dispiace tantissimo questo e quello che mie rimasto di te delle foto fatte insieme sei stata una sorella per me ti porterò sempre nel mio cuore vita mia mi ricordo quando ci vedevamo e ci prendevamo a parolacce nel modo che avevamo per scherzare mi mancherà” – ha scritto un altro amico -.

