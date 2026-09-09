Muore folgorato a Palermo in una cantina in viale Michelangelo

Ignazio Marchese di

09/09/2026

Un uomo di 31 anni è morto folgorato a Palermo. L’incidente si è verificato in un piano scantinato in viale Michelangelo. Qui la vittima era andata insieme ad una seconda persona per cercare di verificare la perdita di acqua da un flessibile.

Nel pavimento della cantina c’erano alcuni centimetri d’acqua. Sembra che il giovane ha toccato una scaffalatura metallica dove c’erano dei fili scoperti e per lui non c’è stato scampo

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Ma non c’è stato nulla da fare.

E’ intervenuto anche il medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo della vittima.