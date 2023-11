Filippo Giacone, 74 anni è morto al Buccheri La Ferla a causa delle lesioni riportate in un incidente avvenuto lunedì mattina in via Germanese, a Brancaccio, non lontano dalla rotonda Norman Zarcone. A travolgerlo, secondo una prima ricostruzione, una donna di 45 anni ora indagata per il reato di omicidio stradale. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato la macchina per mandare avanti l’attività di indagine.

Secondo quanto accertato dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, intervenuti per effettuare i rilievi, l’uomo stava attraversando la strada quando è investito dalla Ford Focus guidata dalla donna. L’impatto, come riferito da alcuni testimoni, è stato violento tanto da farlo cadere con violenza sull’asfalto. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme al 112 chiedendo l’invio urgente di un’ambulanza: i sanitari gli hanno prestato le prime cure e lo hanno portato in ospedale.

A causa dello scontro Giacone ha riportato alcuni traumi e una brutta frattura che alla fine non gli hanno lasciato scampo fermando per lui le lancette del tempo alle 16 di ieri. La Procura, informata del decesso dalla polizia municipale, ha disposto il sequestro e il trasferimento della salma presso l’Istituto di medicina legale per l’autopsia. Giacone aveva un’impresa nella zona di via dei Cantieri attiva da oltre trent’anni nel settore delle forniture edili. Il 74enne, lascia la moglie e due figli.